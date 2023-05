Pd, Schlein detta le nuove priorità: casa, lavoro e sanità

Altro che Riforme, Elly Schlein ribadisce ancora una volta che le vere priorità dell’Italia in questo momento sono altre. La segretaria del Partito democratico pone l’attenzione soprattutto sulla mancanza di case per studenti e famiglie.

Pd, Schlein spiega le priorità dell’Italia: case per studenti e famiglie

“Siamo vicini a studenti e studentesse che stanno protestando contro il caro affitti: è diventato impossibile per loro trovare una casa, questo incide anche sul diritto allo studio” – dice Schlein facendo riferimento al problema delle case. La segretaria dei democratici propone una soluzione: “Il Pd continuerà a spingere per convincere il governo a tornare indietro sull’errore madornale che ha fatto cancellando il fondo per gli affitti, trecentotrenta milioni di euro, ma anche su come ci attiviamo nelle nostre amministrazioni per riuscire a mettere in campo politiche che recuperino alloggi sfitti, che riescano a creare quel clima di fiducia per metterle a disposizione di quelle famiglie a cui serve un alloggio.”

L’incontro con Meloni e le altre priorità del Pd

Dal Parlamento emerge soddisfazione per il faccia a faccia avvenuto martedì tra Meloni e Schlein, con il Pd che non è passato per “Il partito che vuole dire di no a tutto“. Schlein, però, non ha aperto a nessun tipo di elezione diretta, ma anzi ha rilanciato altre proposte: “Per noi questa discussione sulla riforma costituzionale non è una priorità del Paese. Le priorità sono quella del lavoro, della sanità pubblica, dell’attuazione del Pnrr, del clima, dei giovani, della casa.”