Pechino, TGV per Olimpiadi: “Così evitiamo contatto con atleti”

Roma, 22 gen. (askanews) – Un treno ad alta velocità per gli atleti e i partecipanti alle Olimpiadi invernali di Pechino, al via il 4 febbraio, per evitare il contatto diretto con la popolazione. Il TGV è dotato di cabine per inserire gli sci, iscrizioni in Braille per gli atleti paralimpici e uno studio televisivo 5G. Viaggeranno a una velocità di 350 km/h. I treni ad alta velocità trasporteranno i passeggeri tra le varie sedi olimpiche di Pechino e Zhangjiakou, il luogo dove si terranno le gare di sci nordico, biathlon e snowboard.

Lu Pan, macchinista: “Questi sono i vagoni del treno olimpico, chiamato “Prosperosa neve che accoglie la primavera”, costruito appositamente per le Olimpiadi invernali. A partire da oggi, sarà utilizzato per trasportare gli atleti e gli altri partecipanti”.