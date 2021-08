Pedofilia: prete arrestato, ordinanza 'privo di autocontrollo e in preda ai suoi impulsi'

Palermo, 3 ago. (Adnkronos) – Il sacerdote arrestato con l'accusa di prostituzione minorile aggravata dai Carabinieri di Termini Imerese (Palermo) era "privo di poteri di autocontrollo" ed "in preda ai suoi impulsi". Lo scrive, come apprende l'Adnkronos, il gip del Tribunale di Palermo Fabio Pilato nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere anche la madre di un minore, con la stessa accusa.

Ecco alcuni stralci di intercettazioni: ""Cosa fareste tu e D. insieme a me?", chiede il parroco a un ragazzino. E lui: "Tu lo sai cosa faremmo". "Dimmelo". E ancora: "Tu da che parte vuoi stare?". Seguono altre frasi piene di volgarità. "Potreste fare cambio". "Una volta l'uno!", dice il ragazzino. "Va bene" risponde il prete.