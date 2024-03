Pedone investito da un'auto: trasportato d'urgenza in ospedale

Un uomo di 52 anni è finito in ospedale dopo l'incidente: il pedone è stato investito dall'auto a Calolziocorte

Tragedia fortunatamente solo sfiorata a Calolziocorte, dove questa mttina un uomo di 52 anni è stato travolto da un’automobile mentre attraversava la strada. Il pedone è stato colpito violentemente dal veicolo in corsa ed è stato sbalzato a qualche metro di distanza dal punto di impatto: i medici del 118 sono accorsi sul posto e lo hanno trasferito in ambulanza all’ospedale.

Pedone investito da un’auto: l’incidente a Calolziocorte

Il sinistro è avvenuto nella provincia di Lecco e in particolare nella cittadina da 13 mila abitanti di Calolziocorte. Erano da poco passate le ore 7 di questa mattina quando, sula strada che collega la Lecco-Bergamo con la frazione del Pascolo e il ponte di Olginate, un 52enne è stato colpito da un’automobile mentre attraversava la strada. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro: non è chiaro se il pedone stesse attraversando sulle strisce pedonali.

Pedone investito da un’auto: l’intervento dei soccorsi

Sul posto, sono prontamente intervenuti i medici del 118 e gli uomini di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenze. Il 52enne è stato prima curato sul posto e poi trasferito d’urgenza all’ospedale di Lecco. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica del sinistro.