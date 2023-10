L’incidente era avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, quando da poco erano passate le ore 15:30, in zona piazza Pietro Gobetti, a due passi dalla stazione di Lambrate, all’incrocio con via Monte Nevoso. Un uomo di 83 anni era stato investito da un’auto ed era subito semrbato in gravi condizoni tanto da essere trasferito in ospedale ricoverato in codice rosso.

Pedone investito a Milano: il decesso

Ed è arrivata nelle scorse ore la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: il pensionato investito ieri a Lambrate è morto. L’83enne non è riuscito a vincera la sua battaglia tra la vita e la morte e si è spento a causa delle gravissime ferite che aveva riportato ieri dopo lo scontro con il veicolo. La ferita più grave, che poi si è rivelata fatale, era quella che gli era costata un duro trauma facciale. L’uomo si è spento in clinica nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 13 ottobre.

Pedone investito a Milano: le indagini

Nel frattempo, gli agenti della polizia si sono recati sul posto e hanno avviato le indagini. L’obiettivo delle autorità è quello di comprendere al meglio quali siano stati i motivi dietro allo scontro e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell’incidente che, purtroppo, si è rivelato essere tragico.