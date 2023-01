Pensa di aver vinto 100 euro al Gratta e Vinci, va a riscuotere e scopre di averne vinti 10 mila

Una donna ha avuto una doppia fortuna.

Era convinta di aver vinto 100 euro al Gratta e Vinci, ma quando è andata a riscuotere ha scoperto di averne vinti 10 mila. Ha trovato un esercente onesto.

Una donna salentina, residente a Ugento, una piccola cittadina in provincia di Lecce, era convinta di aver vinto 100 euro al Gratta e Vinci.

Quando si è recata nel tabacchino ad incassare la vincita, ha fatto la straordinaria scoperta che ha cambiato completamente tutta la sua vita. La donna aveva in realtà vinto 10 mila euro e fortunatamente ha trovato un esercente onesto, che l’ha subito informata dell’errore, rivelandole la somma decisamente molto più alta. “Ci ha dato il Gratta e Vinci chiedendoci di controllare perché, forse, c’era una vincita di 100 euro o anche meno” ha raccontato la proprietaria del bar tabaccheria dove è avvenuta la vincita.

Grande fortuna per una donna salentina

“Pensava di avere vinto 100 euro, ma non era neanche tanto sicura. Poi, quando tramite un’app abbiamo accertato la vincita e gliela abbiamo comunicata, non ci ha creduto. Ripeteva ‘Mi state prendendo in giro?’” ha raccontato la proprietaria del locale, rivelando che quel biglietto era stato scelto proprio da lei perché la cliente voleva un altro tipo di biglietto che in quel momento era esaurito.

“Aveva detto ‘Non mi date mai un biglietto buono’ ma stavolta è andata diversamente. Siamo particolarmente contenti che questa somma sia andata ad una persona e a una famiglia del nostro paese a cui farà sicuramente comodo” ha aggiunto.