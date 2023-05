Carlo Gilardi, pensionato, è stato aggirato dal badante. Ha prestato 600mila euro in 4 anni, e non li rivedrà più.

Carlo Gilardi, pensionato, ha prestato 600mila euro in 4 anni, ma è stato raggirato da un badante e da persone che ospitava in casa. Non vedrà più i soldi.

Pensionato presta 600mila euro in 4 anni al badante: nessuno glieli restituisce

Carlo Gilardi è un ex professore in pensione, che sarebbe stato raggirato da un badante e un gruppo di persone che ospitava a casa sua. Secondo quanto scoperto dalle forze dell’ordine, avrebbe prestato, tra il 2015 e il 2019, 634mila euro che non gli sarebbero mai stati restituiti. Solo il badante, che ha già patteggiato un anno e otto mesi in udienza preliminare, avrebbe ricevuto oltre 57mila euro.

A far partire le indagini è stata la sorella che nel 2016 ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Nel 2020 è stato assegnato all’anziano un amministratore di sostegno ed è stato poi trasferito in una residenza socio assistenziale a Lecco. Nella giornata di ieri, martedì 16 maggio, si è svolta una nuova udienza in cui è stato ascoltato il testimone chiave, ovvero il geometra Roberto Bonfanti, che segue l’anziano nella gestione del patrimonio. Il geometra ha raccontato che in casa dell’anziano era presente un libro contabile dove il professore registrava tutti i prestiti e i prelievi.

L’anziano è stato anche minacciato

Secondo quanto ricostruito i cinque imputati, che hanno tra i quaranta e i cinquantatré anni e sono accusati di circonvenzione di incapace, avrebbero ricevuto il denaro per far fronte a problemi familiari. L’anziano ha prestato negli anni diverse somme, fino a superare i 600mila euro. La vittima ha anche raccontato di essere stato minacciato dal gruppo e di essere stato costretto a dormire vicino alla porcilaia della sua abitazione mentre gli ospiti dormivano a casa sua. Quando le indagini sono iniziate, il libro contabile è stato fatto sparire. Nella prossima udienza i cinque imputati racconteranno la loro versione e spiegheranno dove sono finiti tutti quei soldi.