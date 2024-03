Andiamo a scoprire i dettagli sulle pensioni, di vecchiaia ed anticipate, emerse con la Legge di Bilancio 2024.

Pensioni, vecchiaia e anticipate

Partiamo subito con la pensione di vecchiaia. Per poterne accedere, il requisito minimo è di 534,41 euro, una somma che corrisponde all’assegno sociale. Per la pensione anticipata, il requisito minimo dall’1 gennaio 2024 è corrispondente ad una somma che è tre volte quella mensile dell’assegno sociale. La somma viene ridotta per le donne che hanno dei figli.

La pensione anticipata flessibile

Per quanto riguarda la pensione anticipata flessibile da mettere in pagamento non deve superare la somma massima e mensile che corrisponde al trattamento minimo stabilito, per quattro volte. Ovvero, per il 2024, si parla di 2.394,44 euro.

Le tempistiche di pensione

Quali sono le tempistiche per le pensioni? Dopo aver raggiunto tutti i requisiti per poter avere la pensione, per quanto riguarda quella di vecchiaia, viene pagata la somma al raggiungimento dell’età anagrafica. Per la pensione anticipata, si può ottenere trascorsi i tre mesi da quando si ottengono tutti i requisiti utili e fondamentali.

Per rimanere sempre aggiornati sulle informazioni che riguardano le pensioni e tutte le ultime notizie, vi invitiamo a continuare a seguirci.