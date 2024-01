C'è tempo fino a febbraio per mandare all’INPS il modello RED: cosa rischia chi non lo farà

Nelle prossime settimane, come accade ogni anno in questo specifico periodo, alcuni pensionati Italiani sono chiamati a fare i conti con un adempimento molto importante. Chi non rispetterà la giusta scadenza sarà penalizzato.

Pensioni, modello RED: di cosa si tratta

Si è da poco riaperta la campagna RED: la campagna che impone a determinati pensionati l’obbligo di comunicare all’INPS le proprie variazioni reddituali. Interessati alla questione, sono tutti quei pensionati che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi a prescindere dal motivo. Nel modulo RED vanno comunicati anche i redditi del coniuge se presente e, una volta acquisiti i dati, l’INPS pagherà la somma dovuta.

Pensioni, modello RED: le scadenze da rispettare

Essendo il 2024 bisestile, quest’anno c’è tempo fino al 29 febbraio per inviare il modello RED. Per farlo basta recasi sul sito dell’INPS e accedere alla propria area riservata. Importante, dunque, conoscere le proprie credenziali SPID o la Carta di identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi. Se non si vuole fare tutto da soli ci si può rivolgere ad un intermediario autorizzato, come un CAF o anche un Patronato.