Pensonato morto in casa e nessuno se ne accorge: il cane lo veglia per una settimana

Un uomo di 72 anni era morto in casa sua da una settimana, ma nessuno se ne era accorto. A vegliare sul proprio padrone, per sette giorni a digiuno, il suo cane.

Morto in casa da una settimana: il suo cane non lo ha mai abbandonato

La tragedia si è consumata a Sriegnibosch, borgo di Lusevera, in Friuli Venezia-Giulia, dove i carabinieri hanno scoperto il cadavere del 72enne Renzo Muchino. Il pensionato, che abitava da anni da solo nella provincia di Udine, era già morto da una settimana quando gli agenti hanno bussato alla sua abitazione. Accanto all’uomo, il suo unico amico che gli era rimasto, il suo cane. L’animale non ha mai abbandonato il suo padrone, restando al suo fianco per sette lunghi giorni, senza mangiare e senza bere.

La chiamata dall’Australia e l’arrivo dei carabinieri

Ad allertare i soccorsi è stato un parente di Muchino ora stanziato in Australia che, preocupato dal fatto che il 72enne non rispondesse al telefono ha voluto chiamare i carabinieri. Quando gli agenti sono arrivati a casa dell’uomo hanno provato a bussare, ma non ricevendo risposta, hanno forzato la porta. Per il 72enne, ormai, non c’era più nulla da fare. Il cane, invece, è stato accompagnato in un canile, dove è stato curato e rifocillato.