Da poche settimane l'ex ciclista e Cecilia Rodriguez sono diventati genitori: il dolce gesto di Moser.

Clara Isabel, la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è nata lo scorso 15 di ottobre. L’ex ciclista ha deciso di fare un gesto davvero commovente nei confronti della piccola.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: le prime settimana da genitori di Clara Isabel

Era il 15 ottobre scorso quando Clara Isabel, primogenita della coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è venuta al mondo.

La piccola. che in famiglia viene affettuosamente chiamata Clarita, non ha ancora un mese di vita ma ha già portato gioia immensa nella vita dei suoi genitori, che da anni sognavano di avere un figlio. Dopo cinque anni di attesa, grazie alla fecondazione assistita, Cecilia è rimasta incinta, percorso che la sorella di Belen ha voluto raccontare senza tabù. Nelle ultime ore, intanto, Ignazio Moser si è reso protagonista di un commovente gesto nei confronti di Clarita. Ecco che cosa ha fatto.

“Per la piccola Clara” Ignazio Moser, il commovente regalo per la figlia appena nata

Ignazio Moser, papà di Clarita da qualche settimana, ha deciso di tatuarsi il nome della figlia sulla pelle. L’ex ciclista ha pubblicato una storia si Instagram dove si vede il tatuatore che sta per effettuare il tatuaggio, con Ignazio visibilmente emozionato. Dopo ha pubblicato un selfie a torso nudo per far vedere il risultato finale: il nome Clara Isabela tatuato sul costato. Il tatuaggio è stato effettuato a Trento, città natale di Moser, dove spesso torna per trascorrere del tempo con la famiglia.