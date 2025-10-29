La figlia di Cecilia Rodriguez, Clara Isabel, ha già conquistato il web, diventando la protagonista di un piccolo spot pubblicitario creato con il papà Ignazio Moser. Tra gesti quotidiani e scene di tenerezza domestica, il video racconta in modo spontaneo l’inizio della vita da genitori della coppia, trasformando una semplice tazzina di caffè in simbolo di amore, cura e quotidianità.

Ignazio Moser condivide la dolcezza della vita da papà

Clara Isabel è venuta al mondo il 15 ottobre a Milano, città dove Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vivono insieme da anni. La nascita della loro primogenita rappresenta un traguardo desiderato e atteso, dopo una gravidanza definita da Cecilia “ricercata e non semplice”.

Con l’arrivo della bambina, la loro vita familiare si mostra ora più affiatata che mai. Il video realizzato per L’OR Espresso diventa così più di una semplice pubblicità: è una finestra sulla loro quotidianità, dove gesti comuni come preparare un caffè o coccolare la figlia si trasformano in simboli di affetto, cura e felicità condivisa, facendo emergere l’immagine di una famiglia giovane, solida e innamorata.

“È Clara Isabel!”, la figlia di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez protagonista di uno spot

Ignazio Moser ha voluto regalare ai suoi follower uno spaccato tenero della sua nuova vita da papà, trasformando un momento domestico in un piccolo racconto visivo. Lunedì 28 ottobre ha pubblicato sui social un video in collaborazione con il marchio L’OR Espresso, ma la vera protagonista è la sua neonata, Clara Isabel.

Nel filmato si vede Moser impegnato nella routine quotidiana: cambia il pannolino, coccola e bacia la bimba con delicatezza, mentre poi si prepara un caffè e si accomoda in poltrona con la piccola tra le braccia. Accanto a loro, il cane Ercolino aggiunge un tocco di calore alla scena.

Con una semplice frase a corredo del post: “Le mie pause caffè adesso hanno ancora più gusto“, Moser racchiude il senso di gioia e trasformazione che la nascita di Clara Isabel ha portato nella sua quotidianità, raccogliendo subito una valanga di commenti affettuosi da parte dei fan.