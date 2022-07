Per la prima volta l’Ue importa più gas dagli Usa che dalla Russia

Giugno il primo mese nella storia in cui l'Ue ha importato più gas liquido dagli Usa che dalla Russia. Von der Leyen annuncia piano comune

A giugno per la prima volta nella storia, l’Unione Europea ha importato più gas liquido dagli Stati Uniti che dalla Russia. Von der Leyen: “È un momento difficile, la Russia sta deliberatamente tagliando parzialmente il gas”.

“I recenti forti tagli della Russia ai flussi di gas naturale verso l’Ue fanno sì che giugno sia il primo mese nella storia in cui l’Unione europea ha importato più gas liquido dagli Stati Uniti che tramite gasdotto dalla Russia”. Ad affermarlo, con un tweet corredato di grafico, Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia. Che ha poi aggiunto:”Il calo dell’offerta russa richiede sforzi per ridurre la domanda e prepararsi a un inverno rigido”.

Von der Leyen annuncia piano di emergenza

Intanto, Ursula von der Leyen, ha annunciato che “per la metà di luglio” sarà pronto il piano d’emergenza sulle forniture energetiche per l’Ue. “È un momento difficile, la Russia sta deliberatamente tagliando parzialmente il gas e dobbiamo essere preparati e quindi stiamo preparando un piano d’emergenza basato su due punti: tagliare in modo intelligente e in secondo luogo avere una solidarietà energetica” ha detto la presidente della Commissione europea nel corso della conferenza stampa con il premier della Repubblica Ceca che ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea.

“Energia e gas dove è più necessario”

“Ci collegheremo attraverso gasdotti, abbiamo tutti questi interconnettori. Possiamo sempre avere i flussi inversi. Quindi abbiamo bisogno di un buon piano comune che permetta all’energia e al gas di fluire dove è più necessario. Questo sarà presentato dalla Commissione a metà luglio circa” ha poi aggiunto.