Perché l'Iran rappresenta una sfida diversa rispetto al Venezuela per gli Stati Uniti

Confrontare Washington e Teheran ricorrendo al paragone con il Venezuela è pratico ma fuorviante: ci sono somiglianze nella pressione statunitense, certo, ma sul terreno le due realtà divergono profondamente. Iran e Venezuela hanno strutture politiche, reti di influenza regionale e capacità di tenuta economica e militare molto diverse. Per chi deve valutare opzioni diplomatiche e strategie di sicurezza, capire queste differenze non è un esercizio accademico, ma una condizione imprescindibile per evitare soluzioni semplicistiche e potenzialmente inefficaci.

Negli ultimi anni la Casa Bianca ha adottato strumenti soprattutto di tipo finanziario — sanzioni mirate, restrizioni commerciali, blocchi su transazioni internazionali — e ha privilegiato risposte focalizzate sulle condotte degli attori, più che su meccanismi multilaterali. Questo orientamento velocizza l’azione, ma crea anche complessità pratiche e legali: aziende, banche e piattaforme che operano a livello internazionale si trovano ad affrontare obblighi di due diligence più stringenti e una maggiore incertezza normativa. Le misure, inoltre, producono effetti diversi a seconda della capacità dei paesi colpiti di reagire e di trovare canali alternativi.

La struttura del potere in Iran: resilienza e complessità

L’apparato iraniano non è solo uno Stato tradizionale: al suo interno convivono istituzioni religiose, commandi militari e organismi di sicurezza con competenze sovrapposte. Questa sovrapposizione crea una forte resilienza politica e rende improbabile un cambiamento rapido del regime per effetto delle sole pressioni esterne. Le leve di potere sono distribuite su centri differenti, spesso in grado di operare con autonomie che ostacolano l’efficacia di sanzioni e misure economiche.

Sul piano operativo questo significa che interventi esterni devono essere calibrati caso per caso. Per gli operatori economici e finanziari la sfida è capire attraverso quali canali circolano risorse e influenze, perché intervenire senza questa mappatura rischia di colpire attori non coinvolti o di essere aggirato.

Reti proxy e influenza regionale

L’Iran amplifica la propria capacità d’azione grazie a una rete di alleati e milizie — da Hezbollah agli schieramenti sciiti in Iraq, fino agli Houthi nello Yemen — che agiscono come moltiplicatori di potenza. Questi gruppi, sostenuti o ispirati da Teheran, trasformano tensioni locali in crisi più ampie e complicano ogni possibile risposta militare o diplomatica.

Per chi costruisce sanzioni o norme, la presenza di proxy rappresenta un problema pratico: diventa più difficile colpire i centri decisionali senza impattare su economie o comunità locali, e verificare gli effetti reali delle restrizioni diventa più oneroso e incerto.

Economia, sanzioni e vie alternative

L’efficacia delle sanzioni dipende molto dalla struttura economica del paese preso di mira. Stati con economie centralizzate e dipendenti da risorse specifiche possono subire impatti severi, ma a costi sociali elevati. Paesi che hanno già sperimentato blocchi economici, invece, sviluppano capacità di adattamento e cercano canali alternativi per mantenere flussi commerciali e finanziari.

Tra questi canali emergono soluzioni non tradizionali: transazioni via terze parti, triangolazioni commerciali, e l’uso crescente di valute digitali. Le criptovalute possono rendere più difficili controlli e tracciamenti, ma non sono una bacchetta magica: presentano limiti operativi e sono sempre più oggetto di interventi regolatori. Le autorità finanziarie stanno cercando di colmare questo vuoto normativo, imponendo regole più stringenti su identificazione e monitoraggio delle transazioni in valuta digitale.

Piattaforme digitali e controllo dei flussi

Le tecnologie finanziarie hanno reso i trasferimenti più rapidi e spesso meno trasparenti. Dalle indagini emergono casi di spostamenti in criptovalute verso soggetti collegati a gruppi armati, il che mette in luce limiti dei controlli attuali sulle piattaforme globali. Le società del settore affermano di rispettare standard elevati, ma verificare in modo indipendente destinazioni e beneficiari reali resta complesso.

A livello normativo il quadro è frammentato: mentre autorità europee e internazionali propongono strumenti per rafforzare supervisione e tracciabilità, resta aperto il dibattito su come attribuire responsabilità alle piattaforme, soprattutto quando operano su infrastrutture decentralizzate. Per le imprese le priorità pratiche sono chiare: migliorare i sistemi di screening, adottare tool forensi per le blockchain, documentare procedure di due diligence e collaborare strettamente con i regolatori. Senza un coordinamento efficace, il rischio di arbitraggio normativo e di sanzioni secondarie resta elevato.

