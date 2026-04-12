Perché Selvaggia Lucarelli difende il Grande Fratello Vip nonostante le polemiche

Negli ultimi giorni lo spazio informativo intorno al Grande Fratello Vip si è infiammato per l’attenzione sui valori d’audience. Dopo la puntata andata in onda il 10 aprile, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha scelto di replicare pubblicamente a un commento critico. Il botta e risposta con il giornalista Fabio Fabbretti ha riportato al centro del dibattito non solo i numeri degli ascolti ma anche il peso dei social e delle letture editoriali.

La reazione di Lucarelli, riportata il giorno successivo e poi ripresa dai media (pubblicazione originale: 11/04/2026), non si è limitata a difendere lo show. Ha provato a ricollocare la questione dentro due piani distinti: il primo è quello strettamente quantitativo, basato su percentuali e spettatori; il secondo è il terreno delle conversazioni pubbliche, dove trend, hashtag e articoli condizionano la percezione complessiva.

Il confronto sui numeri: cosa è stato contestato

Chi ha sollevato dubbi ha citato valori di ascolto inferiori alle aspettative e confronti con precedenti edizioni. Nel tweet citato da Fabbretti si parla del fatto che lo show non avrebbe raggiunto i due milioni di spettatori e che la media sarebbe intorno al 16,1% dopo otto puntate. Queste osservazioni hanno alimentato la narrazione di una edizione «in difficoltà», ma è importante ricordare che i dati di audience sono dinamici e soggetti a interpretazioni diverse a seconda delle metodologie di rilevazione e dei riferimenti storici scelti.

Le cifre in discussione

Nel richiamare le percentuali e i numeri grezzi, chi critica tende a paragonare episodi e stagioni differenti senza sempre considerare variabili come il palinsesto, la concorrenza e il cambiamento delle abitudini del pubblico. Lucarelli ha sottolineato che il raddoppio settimanale — la distribuzione di due appuntamenti nella settimana — mostra una curva in crescita e che il venerdì registrerebbe una quota intorno al 17% di share, segnale secondo lei di un pubblico fedele e in espansione.

La difesa di Lucarelli: oltre i numeri freddi

La giornalista ha argomentato che limitare la valutazione a un singolo parametro rischia di dare una fotografia incompleta. A suo avviso, la capacità del programma di generare conversazione è altrettanto rilevante: ieri il format era tra i principali argomenti su X con decine di migliaia di interazioni e addirittura circa 100.000 tweet citati nei resoconti, oltre a comparsate sui grandi quotidiani nazionali. Secondo Lucarelli, questi indicatori mostrano una vitalità comunicativa che non sempre si riflette immediatamente nei numeri televisivi tradizionali.

Cosa ha detto del suo coinvolgimento

Rispondendo alle insinuazioni sul suo trasferimento da altri programmi, Lucarelli ha precisato che non è stata «strappata» da Ballando con le stelle e che non ha vincoli contrattuali che le imponessero esclusività. Ha ricordato che gli impegni con Ballando erano sporadici e limitati a pochi giorni all’anno, smontando così l’idea che la sua presenza al reality sia frutto di una scelta forzata o esclusiva. Questo chiarimento ha contribuito a spostare il focus dalla sua posizione professionale al merito del dibattito sugli ascolti.

Il dibattito più ampio: come si leggono gli ascolti oggi

La conversazione sollevata dall’episodio tra Lucarelli e Fabbretti mette in luce un problema più ampio: la misurazione e la lettura degli ascolti in un ecosistema multicanale. I giornalisti che seguono la televisione spesso intrecciano relazioni con autori, conduttori e produttori, e questo legame può influenzare toni e giudizi. Lucarelli ha invitato a considerare che le interpretazioni non sono neutre e che, al di là di successi o flop evidenti, la realtà tende a sfumare in più versioni possibili.

Infine, il caso ha riacceso anche commenti da parte di altri protagonisti del settore, tra cui interventi pubblici che hanno cercato di spiegare le ragioni di eventuali cali o fluttuazioni. Resta il dato che il Grande Fratello Vip continua a generare attenzione e che la discussione intorno ai suoi ascolti non è soltanto una questione tecnica, ma un confronto su come misuriamo valore e rilevanza mediatica nell’era digitale.