Stefania Orlando ha momentaneamente lasciato la casa del Grande Fratello. Come mai? Vediamo insieme cosa è successo.

Perché Stefania Orlando abbandona la casa del Gf?

Attraverso un comunicato ufficiale su X, il Grande Fratello ha annunciato che la concorrente Stefania Orlando ha momentaneamente lasciato la casa. La sua, però, sarebbe appunto solamente un’uscita temporanea dal reality condotto da Alfonso Signorini. Ma, come mai la showgirl romana, amatissima dal pubblico, è uscita dalla casa? Stefania Orlando, come si legge nel comunicato, è uscita per motivi personali. Cosa sia accaduto, però, al momento non si sa.

Stefania Orlando tornerà in gioco

Come detto Stefania Orlando è uscita momentaneamente dalla casa del Grande Fratello per motivi personali ma, la concorrente romana, rientrerà presto in gioco. Alla notizia dell’uscita momentanea di Stefania, sono arrivati subito i commenti dei fan preoccupati: “Speriamo non sia niente per i genitori anziani”, “Doveva fare degli esami, l’aveva detto nei giorni scorsi”. C’è anche chi spera che la showgirl non rientri nel reality: “Stefania ti consiglio di abbandonarla definitivamente tanto oramai gente di classe come te è sprecata in mezzo a gente volgare e cattiva per giunta anche arrogante e presuntuosa.”