L’incidente è avvenuto questa mattina nel comune cremonese di Calvatone.

Incidente a Cremona: morto un 20enne

Daniele Bassi, 20enne residente a Piadena Drizzona, si trovava alla guida della sua Volkswagen Polo e stava percorrendo la Statale 10 Calvatone-Piadena. Improvvisamente ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada, schiantandosi contro la recinzione del canile rifugio La Cuccia e il Nido. Il sinistro mortale è avvenuto intorno alle 6:30.

La dinamica dell’incidente

L’auto ha colpito il recinto e si è ribaltata. Nell’impatto il ragazzo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della vettura, atterrando violentemente sull’asfaltato. Immediato l’arrivo dei soccorsi e degli operatori della Porto Emergenza. Nonostante i tentativi dei sanitari del 118, tuttavia, per il giovane non c’era più nulla da fare. Sembrerebbe, infatti, che Daniele sia morto sul colpo a causa delle ferite riportate.

Indagano gli inquirenti

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Gussola e del nucleo radiomobile, per effettuare i rilievi. Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute, non sono tuttavia rimasti coinvolti altri veicoli. Si cercherà di far luce sulla vicenda anche grazie alle telecamere di videosorveglianza del canile. Come riportato dal quotidiano La Provincia di Cremona, il comandante dei carabinieri di Piadena ha accompagnato la madre della vittima sul luogo dello scontro.