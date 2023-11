Un terribile lutto ha sconvolto il mondo della musica italiana: il cantante e cantautore trentino Michele Cristoforetti è morto all’età di 36 anni per leucemia. Nonostante la malattia, non ha mai smasso di lavorare al suo nuovo album, pubblicato poco prima del decesso.

Carriera

Nato il 14 gennaio 1987 ad Avio, piccolo comune della provincia autonoma di Trento, la carriera di Cristoforetti era cominciata nel 2005. All’epoca, faceva parte della band Kascade, divenuta presto nota in tutta la provincia e non solo. Negli anni successivi, poi, ha avviato la sua carriera di solista, riscuotendo un discreto successo. Si è, infatti, esibito in più di 500 concerti e ha organizzato cinque tournée.

Nel 2022, il cantante aveva interpretato il suo brano Notti al live box di Casa Sanremo. Inoltre, ha vinto il contest Euregio Rock, ottenendo la possibilità di aprire i concerti di Vasco Rossi a Trento, Ancora e Milano.

Morto di leucemia il cantante Michele Cristoforetti: pochi giorni fa era uscito il suo ultimo album

Alcuni mesi fa, a Cristoforetti è stata diagnosticata una forma aggressiva di leucemia. Nonostante la diagnosi, l’artista ha deciso di continuare al nuovo album Esagerato. L’uscita dell’album è stata annunciata dallo stesso cantautore lo scorso 1° novembre.

“Non mi aspettavo di pubblicare un album dall’ospedale ma la vita è davvero strana”, ha scritto sui suoi social. “Questo è un album a cui tengo particolarmente e voglio dedicarlo a voi che mi siete stati vicini durante tutto il mio percorso. Vi abbraccio forte”.

Pochi giorni della condivisione del post, Cristoforetti si era sottoposto a un trapianto di midollo osseo. Si è poi spendo il 10 novembre a Padova. I funerali del cantante saranno celebrati alle ore 11:00 di martedì 14 novembre nella chiesa del Sacro Cuore di Padova.