Perde l'equilibrio su un sentiero in Valsesia, morto escursionista 64enne

Tragedia della montagna in Valsesia dove è morto un escursionista straniero 64enne che non era tornato alla base

Tragedia sulle alture del Piemonte dove un uomo perde l’equilibrio su un sentiero in Valsesia e dove è morto purtroppo un escursionista 64enne. Dai media della provincia di Vercelli si apprende che la vittima era in marcia su un percorso a Rimella quando è precipitata in una forra. L’incidente mortale sulle montagne della Valsesia ha visto quell’escursionista straniero perdere la vita scivolando su un sentiero.

Valsesia, morto escursionista 64enne

I media spiegano che l’uomo, venerdì sera, non ha fatto rientro dopo un’escursione. A quel punto e dopo una breve attesa sono scattate le ricerche e purtroppo il suo corpo è stato trovato in una zona impervia. E le operazioni di recupero si sono concluse intorno alla mezzanotte dopo che le ricerche erano scattate alle 18.00. Sul posto sono giunte la squadre della sede Centrale di Vercelli e Varallo.

Mancato rientro, scattano le ricerche

Con loro anche le unità cinofile dei vigili del fuoco di Torino, la Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Le ricerche a monte del piccolo centro montano del Vercellese si sono purtroppo concluse nel peggiore dei modi. L’uomo infatti non è sopravvissuto ai severi traumi riportati nella caduta. Dell’accaduto è stato informato con verbale il magistrato di turno.