Pericolo listeria. Segnalato dal ministero della Salute il richiamo di sfilacci di pollo e cavallo a scopo precauzionale

Pericolo Listeria. Ritirate confezioni di sfilacci di carne

Gli sfilacci di carne equina e di pollo dell’azienda Coppiello Giovanni SRL sono stati tolti dal mercato per la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il produttore ha richiamato diversi lotti di sfilacci a marchio Coppiello Giovanni e Casa Ali.

Gli sfilacci sono stati realizzati nello stabilimento Coppiello Giovanni SRL di Vigonza, Padova. Il marchio di identificazione del lotto incriminato è IT1323 L CE.

Leggi anche Pericolo Listeria: ritirati 3 lotti di salmone affumicato

Elenco delle confezioni ritirate dal mercato

I prodotti richiamati sono:

Sfilacci di equino Coppiello Giovanni da 100 grammi, dei lotti con scadenza che va dal 02/06/2023 al 10/07/2023;

Sfilacci con carne di equino Casa Ali, confezione da 80 grammi dei lotti con scadenza tra il 02/06/2023 al 10/07/2023;

Sfilacci di equino Coppiello Giovanni Qualità Oro nella confezione da 100 grammi dei lotti che hanno la scadenza che va dal 02/06/2023 al 10/07/2023;

Sfilacci di pollo Coppiello Giovanni da 100 grammi dei lotti in scadenza tra 20/03/2023 al 29/04/2023;

Julienne di pollo Coppiello Giovanni, confezione da 100 grammi dei lotti che scadono tra il 20/03/2023 al 29/04/2023.

L’azienda raccomanda ai consumatori di non mangiare i prodotti con le scadenze segnalate. I clienti potranno riportarli nel negozio in cui lo hanno acquistato per restituire la confezione o per essere rimborsati.

I sintomi di chi mangia cibi contaminati della Listeria

I batteri della Listeria monocytogenes possono contaminare alimenti di origine animale e vegetale. I sintomi che ha chi ingerisce cibi contaminati sono simili a quelli dell’influenza o dei virus gastrointestinali. Nelle persone immunodepresse o fragili si può arrivare a setticemia e meningite.

Ti potrebbe interessare Allarme Listeria: richiamato lotto di salame