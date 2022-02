Perù, forte terremoto di magnitudo 6.5 a Barranca

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata a Barranca, in Perù. Al momento, non è stata comunicata la presenza di vittime.

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha fatto improvvisamente tremare la terra in prossimità di Loreto, in Perù, nella giornata i giovedì 3 febbraio. Il sisma si è verificato a 51 chilometri a nordovest di Barranca. Non è ancora noto se ci siano stati danni o vittime.

Perù, terremoto di magnitudo 6.5 con epicentro a 51 km da Barranca

Nella giornata di giovedì 3 febbraio, alle 10:58 ora locale, corrispondenti alle 17:58 ora italiana, è stata rilevata una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 nei pressi della città di Loreto, in Perù. Il terremoto ha avuto epicentro a 51 chilometri a nord ovest di Barranca, nel Datem del Marañon, mentre l’ipocentro del fenomeno sismico ha avuto una profondità corrispondente a circa 10 chilometri.

A questo proposito, è stato sottolineato che i terremoti poco profondi sono avvertiti in modo più forte di quelli più profondi in quanto più vicini alla superficie.

Terremoto di magnitudo 6.5 con epicentro a 51 km da Barranca: segnalazioni

La potente scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata segnalata dal Centro di ricerca tedesco per la geoscienze (GFZ).

Un secondo rapporto è stato poi emesso dal Centro sismologico europeo-mediterraneo (EMSC), che ha descritto il sisma come un terremoto di magnitudo 6.3

Sulla base dei dati sismici preliminari, il terremoto dovrebbe essere stato ampiamente sentito da quasi tutti nella zona dell’epicentro.

Potrebbe aver causato danni leggeri o moderati.

I luoghi in cui è stato avvertito il sisma

In considerazione della potenza del sisma, scosse moderate sono state avvertite nelle città di Santander, situata a 42 km dall’epicentro; di Barranca, a 57 km; di Estrella, a 59 km; e di San Antonio, a 67 km.

A Lagunas, che si trova a 140 km dall’epicentro, il terremoto dovrebbe essere stato sentito come una leggera scossa.