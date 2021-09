Perugia, bimbo di 18 mesi si arrampica sul balcone e cade: la zia lo prende al volo e lo salva

Tutto si è concluso per fortuna nel migliore dei modi. Un bimbo di appena 18 mesi è caduto dal balcone di casa: decisivo l’intervento della zia.

Una tragedia imminente e una zia che salva letteralmente un bimbo di 18 mesi mentre cade dal balcone. La vicenda è accaduta a Bastia Umbria, in provincia di Perugia, all’interno di un palazzo dove il piccolo abita con la famiglia.

La notizia è stata riportata da Il Messaggero.

Bimbo cade dal balcone, salvato dalla zia

L’incidente è accaduto durante la mattinata di martedì 21 settembre 2021. La donna avrebbe visto la scena, così come riportato dal quotidiano, scegliendo subito di avvicinarsi e di prendere il piccolo al volo.

Bimbo cade dal balcone, salvato dalla zia: come sta il piccolo

Il bimbo di 18 mesi è attualmente ricoverato presso il reparto di Pediatria del Santa Maria della Misericordia a Perugia.

Le sue condizioni generali sono buone.

Bimbo cade dal balcone, salvato dalla zia: cosa è accaduto

Il bimbo sarebbe sfuggito al controllo della mamma per poi arrampicarsi sul balcone: questo è quanto riportato da Il Messaggero. Durante la caduta, la donna lo avrebbe preso al volo così da evitare guai ben peggiori. I carabinieri hanno ricostruito la vicenda e hanno parlato di un episodio accidentale. Per fortuna nessuna grave conseguenza se non grande spavento per chi ha visto la scena, così come per la madre del piccolo.