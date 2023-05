Trentunenne in stato confusionale viene fermato a dai poliziotti per un controllo dei documenti e offre loro dell'hashish: è successo a Perugia

Fermato dalle forze dell’ordine per un controllo dei documenti mentre si aggira tra le auto di un parcheggio, 31enne residente a Perugia offre loro dell’hashish: «Prendete quello che volete ma non chiamate la polizia» avrebbe detto davanti alle autorità. Era in evidente stato confusionale.

Stava tentando di aprire le auto in sosta

Una vicenda che sa di inverosimile, eppure è realmente accaduta. Alla richiesta di mostrare un documento di identità da parte delle forze dell’ordine, l’uomo 31enne non ha esitato a estrarre dalla tasca dei pantaloni un pezzo di hashish, invitando gli agenti a consumarne. Dopo queste parole i poliziotti non hanno lasciato che l’uomo dicesse o facesse altro, ponendolo in stato di fermo e denunciandolo per possesso di sostanza stupefacente. Secondo quanto ricostruito finora, il 31enne in stato confusionale stava tentando di aprire gli sportelli delle auto in sosta quando alcuni passanti hanno provato a fermarlo.

Possibile accusa per spaccio

Sordo ai richiami dei residenti, solo dopo per l’uomo sono state chiamate le forze dell’ordine. Dopo la scena bizzarra e vari controlli a seguire, le autorità lo hanno accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito richiedendo l’intervento del 118. Il 31enne è stato trasportato presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia per tutte le cure del caso. È stato poi deferito dall’autorità giudiziaria per il reato di possesso di stupefacenti ai fini di spaccio.