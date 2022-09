Pesciolini d’argento in casa: come allontanarli in modo rapido

I rimedi naturali, ma anche la pulizia delle mensole e dei ripiani della cucina, insieme a un deumidificatore, allontanano i pesciolini d'argento.

In natura, ci sono insetti e specie animali in grado di mimetizzarsi perfettamente per non farsi trovare. Tra questi, vi sono sicuramente i pesciolini d’argento che amano molto i luoghi umidi delle case ed è per questo che giungono nelle abitazioni. Vediamo come allontanarli rapidamente senza usare i pesticidi o veleni che sono nocivi.

Pesciolini d’argento in casa

Sono diffusi in vari appartamenti e tutti, almeno una volta, hanno trovato in casa i pesciolini d’argento, ovvero animaletti che si chiamano in questo modo per la loro pelle argentata e cangiante. Definiti anche come pesciolini del legno, della polvere o della casa proprio perché nelle abitazioni trovano l’habitat ideale per la sopravvivenza.

Sono insetti molto piccoli e dalle antenne lunghe che riescono a mimetizzarsi molto bene. Non vivono in acqua a dispetto del nome, proprio perché in questo ambiente hanno l’abitudine di sgusciare via. Riuscire a prenderli o catturarli non è sicuramente facile, ma i giusti rimedi e soluzioni aiutano ad allontanarli.

Rispetto ad altri esemplari, hanno una vita molto lunga e, infatti, possono vivere anche fino a tre anni. Non irritano e non pungono. In casa è possibile trovarli nel bagno oppure accanto alla legna oppure nei libri dal momento che amano molto rosicchiare le pagine. Sebbene siano innocui, sicuramente non fa piacere trovare i pesciolini d’argento in casa.

Amano mangiare qualsiasi cosa, anche se i carboidrati come gli zuccheri semplici e gli amidi sono il loro cibo preferito. I nutrienti di cui si cibano sono presenti in fotografie, carta, libri o quadri ed ecco alcuni dei luoghi e degli oggetti presenti in casa che li attira. Amano moltissimo anche i tessuti come il lino e il cotone.

Pesciolini d’argento in casa: cause

La casa è davvero il loro habitat ideale dal momento che i pesciolini d’argento possono spuntare da qualsiasi angolo del bagno, della cucina oppure del giardino. alcune volte possono uscire dal battiscopa, dalle camere da letto o dalla libreria. A differenza di alcuni insetti presenti soltanto in determinati periodi dell’anno, questi esemplari non abbandonano mai l’abitazione.

Entrano nelle abitazioni poiché sono amanti degli ambienti umidi e, infatti, il bagno è la stanza in cui si trovano più a loro agio. Per questa ragione, soprattutto durante i mesi invernali o autunnali, consigliamo di arieggiare gli ambienti optando per un deumidificatore oppure è necessario rimuovere le infiltrazioni di muffa.

Le crepe e le fessure dei muri o delle pareti sono i luoghi in cui si nascondono maggiormente, per cui sigillare e chiudere questa zona con del silicone può essere una soluzione affinché non entrino in casa. Sarebbe meglio, sempre per via dell’umidità, evitare di far asciugare il bucato e i panni dentro casa poiché si rischia di attirare i pesciolini d’argento.

Cercare di mantenere molto pulite e igienizzare le mensole e i ripiani della cucina che contengono cibi poiché, essendo ghiotti, possono intrufolarsi per nutrirsi. Una buona idea è anche eliminare riviste e giornali dal momento che qui trovano il loro riparo ideale.

Pesciolini d’argento in casa: miglior rimedio

Considerando che, non sempre, le soluzioni a base naturale non hanno una lunga durata, per un prodotto di maggiore efficacia e di qualità, si consiglia un repellente molto apprezzato dai consumatori per i benefici che apporta. Si tratta di Ecopest Home, un repellente a ultrasuoni che tiene alla larga gli insetti come i pesciolini d’argento.

Un dispositivo con tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni molto silenzioso che scaccia questi insetti e non permette di avvicinarli a casa. Fornisce una protezione completa per tutto il giorno e per tutti i giorni della settimana evitando così l’uso di insetticidi e pesticidi che contengono sostanze dannose.

Proprio per questo è riconosciuto da esperti e consumatori il miglior rimedio naturale contro pesciolini d’argento, scutigere ed altri insetti.

