Peste suina, annullato l’ordine di abbattimento da parte del Tar

Peste suina: il Tar del Lazio annulla l'ordine di abbattimento degli animali della Sfattoria, i membri dell'associazione: "Siamo felici".

Alla fine il Tar del Lazio ha annullato l’ordine di abbattimento degli animali della Sfattoria nell’ambito delle misure di controllo di prevenzione della peste suina, che nella regione sta divenendo un problema significativo. I membri dell’associazione hanno espresso la propria felicità per la decisione da parte dei giudici.

All’interno della sentenza viene riportato che la Asl avrebbe dovuto valutare la possibilità di riconoscere alla struttura una deroga, poiché tale realtà ha come ruolo concreto quello di essere “rifugio per animali in difficoltà”, senza contare inoltre il possibile “elevato valore culturale o educativo ai sensi dell’articolo 13 del regolamento delegato UE 2020/687”.

Peste suina, salvi gli animali della Sfattoria: la felicità dell’associazione

I membri della Sfattoria sono soddisfatti per la decisione del Tar e hanno commentato il tutto tramite la seguente nota: “Animali salvi.

Siamo felici del risultato”. Il ricorso da parte dell’associazione è stato infine accolto dal Tar, con una sentenza favorevole lunga quarantanove pagine, che ha salvato i centoquaranta suini protetti nella struttura.

Caracciuolo: “La Asl ha assunto un provvedimento abnorme”

Angelita Caracciuolo, legale della Sfattoria, è soddisfatta della decisione dei giudici. L’avvocato ha spiegato, tramite alcune dichiarazioni riportate dal Fatto quotidiano: “La sentenza dimostra, pur riconoscendo la complessità delle norme, che la Asl ha assunto un provvedimento abnorme senza svolgere adeguata istruttoria”.