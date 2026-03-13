Petroliera russa alla deriva verso Lampedusa: rischio disastro ambientale

Emergenza nel Mediterraneo, la petroliera russa Arctic Metagaz è alla deriva tra Malta e Lampedusa. C’è il rischio di un disastro ambientale.

La petroliera russa Arctic Metagaz è alla deriva tra Malta e Lampedusa in seguito alle esplosioni del 4 e 5 marzo scorsi, di cui ancora non si conoscono le cause esatte. La nave è priva di equipaggio e si sta dirigendo pericolosamente verso Lampedusa, tanto che si teme un disastro ambientale. Queste le parole del sindaco dell’isola, Filippo Mannino, all’agenzia Dire: “la petroliera russa alla deriva si trova 26 miglia a Est di Linosa e sta scarrocciando verso Malta. La situazione è comunque monitorata dai mezzi della nostra Marina militare e da un mezzo antinquinamento ‘Castalia.” Sul posto anche un rimorchiatore. Non è di certo una bella situazione ma al momento la situazione è sotto controllo, siamo in sicurezza.”