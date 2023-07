Piacenza, cerca di scappare dopo incidente, ma ha un carabiniere in auto

Un automobilista, autore di un incidente, ha tentato di darsi alla fuga nonostante avesse un carabiniere in auto.

Un automobilista ha provocato un incidente a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. Dopo il sinistro, l’uomo ha tentato di fuggire con la sua vettura per ben due volte, nonostante un carabiniere fosse nel frattempo salito in auto. Il posto di blocco e il fermo definitivo ci sono stati a Stradella (Pavia).

Tentata fuga dopo incidente: l’intervento dei carabinieri

Un incidente stradale tra un furgone e un’auto è avvenuto a Castel San Giovanni alle 9.30 di lunedì 17 luglio, mentre era presente una pattuglia dei carabinieri. Dopo l’incidente, l’automobilista responsabile ha cercato di fuggire risalendo in macchina. Come informa FanPage i carabinieri hanno avviato immediatamente le procedure di controllo, ma il conducente è riuscito a scappare a tutta velocità verso Stradella, in provincia di Pavia. I carabinieri di Castel San Giovanni, che lo stavano inseguendo, hanno richiesto il supporto dei colleghi del paesino pavese e alla fine sono riusciti a bloccarlo di nuovo.

Aveva un carabiniere in auto

Dopo essere stato bloccato nuovamente, l’uomo ha tentato di fuggire una seconda volta, nonostante un carabiniere fosse salito a bordo della sua auto. Il militare è riuscito a fermare la seconda fuga azionando il freno a mano, facendo sì che l’auto si schiantasse contro il muro di un edificio. Di conseguenza, l’uomo è stato denunciato e saranno condotti tutti gli accertamenti necessari per il caso.