Tragedia scampata sulla A8. Poco dopo le ore 9 di lunedì 17 luglio sull’autostrada Milano-Como, all’altezza di Lainate, un Tir ha saltato la carreggiata causando un incidente che ha coinvolto quattro mezzi. Al vaglio delle autorità le cause del sinistro. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno grave.

La dinamica e i feriti

L’uomo più gravemente ferito era alla guida dell’auto colpita dal mezzo pesante dopo il salto di carreggiata: si tratta di un trentasettenne ed è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano con traumi al torace e all’addome, sembra tuttavia restare escluso per lui il pericolo di vita. Gli altri due feriti sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo uno all’ospedale di Legnano e l’altro al Sant’Anna di Como. Il conducente del mezzo pesante, quarantacinquenne, dopo il salto di carreggiata è fuoriuscito dall’abitacolo cadendo dal finestrino laterale, procurandosi un trauma alla schiena e ustioni di primo e secondo grado agli arti inferiori nel contatto diretto con la benzina fuoriuscita dal mezzo: anche lui è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como. Tra i feriti anche una donna cinquantasettenne alla guida di un’altra vettura: è stata ricoverata all’ospedale di Legnano per aver riportato un trauma toracico.

Traffico paralizzato

Il tratto autostradale compreso tra Lainate e il bivio con l’A9, in direzione dell’allacciamento con l’A4, è stato temporaneamente chiuso, provocando code fino a otto chilometri.