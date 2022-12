Pretendeva dalla moglie i soldi del reddito di cittadinanza e per averli l'ha picchiata fino a mandarla in ospedale.

Un uomo nel bolognese è stato arrestato per aver brutalmente picchiato la moglie, da cui è in fase di separazione, perché pretendeva i soldi del reddito di cittadinanza che lei percepiva.

Picchia la moglie davanti ai figli per avere i soldi del reddito di cittadinanza: arrestato

Pretendeva dalla moglie i soldi del reddito di cittadinanza che percepiva. Per averli non ha esitato a picchiarla selvaggiamente, mandandola in ospedale. La brutale aggressione si è consumata tra le mura domestiche, ma la vittima ha avuto il coraggio di scappare dall’uomo e di chiamare i carabinieri, che lo hanno arrestato. Il fatto è accaduto in un appartamento di Valsamoggia, a Bologna. Quando gli agenti sono arrivati la donna era ancora sanguinante e con il volto tumefatto per via dei pugni del marito.

A chiedere aiuto la vittima stessa, 31enne disoccupata e beneficiaria del reddito di cittadinanza, che ha spiegato che il marito 36enne la stava picchiando.

La dinamica dell’aggressione

La donna, sposata con il 36enne da 10 anni, ha riferito ai Carabinieri di essere stata picchiata dal marito, da cui si sta separando, davanti ai figli piccoli, di 6 e 5 anni,perché non voleva dargli 70 euro. Mentre il marito è stato arrestato, la donna è stata soccorsa e portata all’Ospedaledi Bazzano.

Le sono stati diagnosticati un “trauma contusivo facciale e lievemente abraso e un trauma contusivo costale sinistro“. Dopo le dimissioni, la donna è stata portata in una struttura protetta insieme ai figli.