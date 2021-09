Picchia la moglie incinta e cerca di farla abortire con brusche frenate davanti ai tre figli

Un gravissimo episodio di violenza è accaduto a Ostia. Un uomo picchia la moglie incinta e cerca di farla abortire con delle brusche frenate.

Una brutale aggressione è accaduta a Ostia, in provincia di Roma, dove un uomo ha picchiato la moglie incinta al settimo mese di gravidanza con l’obiettivo di farla abortire. La vicenda non è però finita qui visto che l’uomo avrebbe anche tentato di fare delle brusche frenate e manovre azzardate a bordo dell’autovettura.

La notizia è stata riportata da Il Messaggero.

Picchia la moglie incinta a Ostia, arrestato un 35enne

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti. L’uomo avrebbe aggredito la donna con dei colpi al volto: l’episodio è accaduto il 28 agosto 2021. Marito e moglie erano in auto con i tre figli minori. Dopo quanto accaduto l’uomo ha lasciato tutti ed è fuggito via.

Picchia la moglie incinta a Ostia, altri dettagli

Nel frattempo la donna è stata medicata in ospedale a Ostia. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno aiutato la ragazza a parlare di quanto accaduto. Diverse le ferite inferte a pancia e gambe: la prognosi è di 30 giorni.

Picchia la moglie incinta a Ostia e tenta di farla abortire, arrestato

Per l’uomo è scattato un provvedimento di custodia cautelare. L’accusa è di tentata interruzione di gravidanza non consensuale, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.