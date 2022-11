Un bambino di 7 mesi, il piccolo Rhuan Immaneul Bosch, è morto dopo essere stato picchiato dai genitori, nel Queensland.

La coppia, dopo la violenza, ha pregato perché il piccolo guarisse, ma purtroppo è deceduto prima che decidessero di chiedere aiuto.

Picchiano il figlio di soli 7 mesi, lo tengono in casa e pregano perché guariscano ma lui muore

Marito e moglie hanno picchiato brutalmente il figlio di soli 7 mesi, causandogli delle ferite gravissime. Dopo la violenza lo hanno tenuto in casa, pregando per più di 24 ore, perché guarisse, ma senza avvisare nessuno fino a quando il bambino è deceduto.

I due genitori sono stati accusati per tortura e omicidio del figlio. Il piccolo Rhuan Immanuel Bosch è stato trovato senza vita in una casa di Yugar, nel Queensland, giovedì 3 novembre, 24 ore dopo la sua morte, quando finalmente Reinhardt Bosch, 33 anni, e Noemi Kondacs, 22 anni, si sono decisi a chiedere aiuto. Quando i paramedici sono arrivati nell’abitaizone hanno stabilito che il piccolo era morto da un giorno, con evidenti ferite da percosse.

Genitori accusati di tortura e omicidio

I paramedici hanno subito chiamato la polizia. Gli inquirenti sostengono che il padre ha inflitto gravi ferite al bambino per lungo tempo, per questo è accusato con la compagna anche di tortura. La coppia, profondamente religiosa, ha pregato per un giorno per la guarigione del piccolo, ma ha chiamato il numero di emergenza solo dopo il decesso. Katarina Carroll, commissaria di polizia del Queensland, ha descritto la scena come la più “orrenda” che un agente potesse affrontare.

I lividi sul corpo del piccolo eranomolto evidenti, tanto da confermare che era vittima di maltrattamenti dalla nascita. Bosch era disoccupato da tempo, ma la coppia non era nota alle forze dell’ordini o ai servizi sociali.