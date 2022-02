Piede valgo: come prepararsi alla bella stagione

La condizione del piede valgo che colpisce tutti, anche i bambini, si può fronteggiare con un tutore che dona sollievo e benessere lenendo il dolore.

Le belle giornate di sole che stanno per giungere invitano a mostrarsi nella forma migliore e indossare infradito o décolleté mostrando i propri piedi e caviglie. Ma cosa fare se si soffre di piede valgo? Una condizione dolorosa che si fronteggia con il miglior rimedio naturale in modo da essere pronti per la bella stagione.

Piede valgo

Conosciuto anche come piede pronato, si tratta di una malformazione che colpisce una percentuale molto alta dei soggetti sia maschili che femminili. Il piede valgo è una patologia che si manifesta con una forma lieve e che non sempre è fonte di dolore. Capita che alcuni soggetti non avvertano minimamente dolore.

Un disturbo che coinvolge l’ossatura del piede, rischiando nei soggetti colpiti, di causare una andatura e una postura non corretta. Nei soggetti che soffrono di questa malformazione, il carico del peso corporeo tende a concentrarsi soprattutto sulle articolazioni, portando anche a problemi che sono legati al piede piatto.

Una patologia molto diffusa e che tende a manifestarsi sin da piccoli. Nei casi più gravi e seri, la malformazione è visibile anche a occhio nudo. Con piede valgo, si fa riferimento a una condizione in cui il calcagno poggia verso l’interno, mentre il resto del piede tende a direzionarsi verso l’esterno. Una condizione che può essere molto seria e che non sempre presenta dolori o fastidi.

Una condizione come il piede valgo necessita di essere trattata da esperti del settore e con l’uso di alcuni rimedi come Alluvalg, una sorta di tutore che lenisce il dolore e aiuta a correggere questa imperfezione. Ci sono poi una serie di soluzioni come il ghiaccio da applicare per almeno 10 minuti sia la mattina che la sera, ma anche l’uso di calzature specifiche che possono essere un valido supporto.

Piede valgo: cause

Oltre a capire quale rimedio usare e le soluzioni maggiormente adatte, è bene anche capire quali sono le cause per cui alcuni soggetti possono soffrire di piede valgo. I fattori e le cause possono essere di vario tipo: congenite e post traumatiche. Tra le cause congenite, vi è sicuramente il piede piatto che porta a una normale curvatura della volta plantare.

Le cause congenite riguardano dei problemi che cominciano a svilupparsi già nel periodo dell’infanzia o a delle posizioni errate e non corrette che si tendono ad assumere nella fase adolescenziale. Le cause post traumatiche sono dovute a lesioni, fratture e anche a processi infiammatori che coinvolgono il piede valgo.

L’uso di scarpe e calzature non adatte, magari troppo strette o dai tacchi molto alti possono contribuire a questa condizione. In questo caso, si consiglia di indossare delle calzature che siano specifiche e non troppo basse onde evitare danni e lesioni alla zona del piede. Il sovrappeso è un altro dei fattori che incidono, dal momento che il peso corporeo eccessivo preme sulle articolazioni.

Una scarsa attività fisica può influire sul piede valgo. La cosa importante è rivolgersi a esperti del settore e capire cosa poter fare per migliorare la situazione e tornare nuovamente a indossare le calzature preferite per ogni occasione.

Piede valgo: rimedi naturali

Per trattare e combattere il problema del piede valgo che è la base di alcune patologie, come l’alluce valgo, oltre alle diverse soluzioni consigliate, la migliore è al momento usare un plantare che possa correggere questo difetto. Il plantare o tutore maggiormente adatto è Alluvalg, che protegge e lenisce i dolori e fastidi. Un supporto in silicone raccomandato da esperti del settore, oltre a essere una valida alternativa al bisturi, nei casi meno gravi.

Un dispositivo in silicone anallergico che elimina immediatamente i fastidi e il dolore, migliora la condizione della malformazione, protegge il metatarso per un ritorno rapido ed efficace, oltre che salutare, alla normalità. Un tutore costruito e ideato per fronteggiare il problema in modo non invasivo e privo di effetti collaterali o controindicazioni.

Un dispositivo uniforme e morbido che si adatta perfettamente al piede di ciascun soggetto. Funge da cuscinetto contro lo sfregamento e i colpi. Il materiale in silicone con cui è costruito permette di proteggere il piede valgo, di prevenire la formazione di micosi, batteri e funghi, ma anche di lasciare traspirare la pelle.

In pochissimo tempo, in maniera costante, è possibile risolvere il problema del piede valgo. Basta applicarlo sull’alluce per garantire, fin da subito, il giusto sollievo. Un tutore da indossare anche in estate che dona un ottimo comfort e benessere al piede. In solo tre mesi elimina il problema e l’infiammazione.

Originale ed esclusivo, Alluvalg non si ordina nei negozi o e-commerce, ma solo sul sito ufficiale del prodotto

