Buone notizie per i fan di Pierpaolo Pretelli. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex velino di Striscia la Notizia resta in Rai, dove gli hanno assegnato un ruolo nel nuovo programma di Caterina Balivo.

Pierpaolo Pretelli resta in Rai: in quale programma lo vedremo?

La prossima stagione televisiva della Rai sarà ricca di ritorni. Tra questi, come confermato nel corso della presentazione dei palinsesti 2023/2024, c’è Caterina Balivo che torna a Viale Mazzini con un nuovo programma, intitolato La volta buona. Secondo alcune indiscrezioni, nel cast fisso del format ci sarà Pierpaolo Pretelli.

Pierpaolo Pretelli nel cast de La volta buona

Stando a quanto sostiene la pagina Instagram GFVipVideo2022, Pierpaolo è stato scelto per il cast fisso del nuovo programma Rai La volta buona. Pretelli sarà accanto a Caterina Balivo, ma non sappiamo ancora in quale veste. E’ bene sottolineare che, per il momento, la notizia non è stata ufficializzata dai vertici di Viale Mazzini.

Pierpaolo Pretelli potrebbe sbarcare a Ballando con le Stelle

Oltre alle indiscrezioni che vedono Pierpaolo nel cast fisso de La volta buona, ce ne sono altre che lo danno come concorrente di un noto programma Rai. Stiamo parlando di Ballando con le stelle. Anche in questo caso, però, non abbiamo conferme.