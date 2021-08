Pierpaolo Pretelli si rasa a zero? La reazione dei fan

Pierpaolo Pretelli si è rasato a zero la testa? Una foto pubblicata dalla fidanzata Giulia Salemi ha mandato i fan in tilt.

Pierpaolo Pretelli si è rasato i capelli a zero? Una foto postata dalla fidanzata Giulia Salemi sui social ha gettato i fan nel panico.

Giulia Salemi: Pierpaolo Pretelli e i capelli rasati

Sui social Giulia Salemi ha postato una foto in cui si vede il suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli, con la testa completamente rasata.

“Non è uno scherzo purtroppo”, ha scritto l’influencer, e ancora: “Sembra papà Mario. No comment”. Il messaggio ha scatenato una vera e propria bufera tra gli haters e c’è chi si è chiesto se la foto non fosse un fotomontaggio. A seguire è stata la stessa Giulia Salemi a confessare che si sarebbe trattato di uno scherzo e che la foto sarebbe stata ottenuta con degli appositi filtri.

Giulia Salemi: la storia con Pierpaolo

A quanto pare contro ogni pronostico delle malelingue continua a proseguire a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti nella casa del GF Vip e ben presto la loro storia si è trasformata in qualcosa di più che una semplice liaison. I genitori dell’ex velino inizialmente si sono opposti alla relazione tra i due ritenendo che Pierpaolo avesse maggiori chance di stare al fianco di Elisabetta Gregoraci (che invece aveva affermato di volere da lui una semplice amicizia).

Dopo la fine del programma – il cui vincitore è stato Tommaso Zorzi – sembra che Giulia Salemi sia riuscita a chiarirsi con i genitori del fidanzato, che oggi avrebbero con lei un ottimo rapporto.

Giulia Salemi: il figlio di Pierpaolo Pretelli

Una volta uscita dalla casa del GF Vip Giulia Salemi ha anche conosciuto Leonardo, il figlio che Pierpaolo ha avuto dalla sua precedente relazione con Ariadna Romero. Oggi la Salemi avrebbe un ottimo rapporto anche con la madre del bambino e tutto scorrerebbe liscio come l’olio tra lei e il resto della famiglia di Pierpaolo.

I due andranno presto a vivere insieme? Per il momento entrambi continuano a coltivare i loro impegni di lavoro facendo la spola tra Milano (dove risiede l’influencer) e Roma (dove l’ex velino continua a vivere accanto al suo bambino). Molto presto i due annunceranno di voler fare il grande passo? In tanti tra i loro far sperano proprio di sì!