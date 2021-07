Giulia Salemi a cena coi suoceri: con loro c’era anche Ariadna Romero

Giulia Salemi è andata a cena con i suoi suoceri, balzati alle cronache nei mesi scorsi per aver affermato di preferirle Elisabetta Gregoraci.

Tutto sembra procedere in armonia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i due hanno trascorso una serata con i familiari dell’ex gieffino con cui fino a poco tempo fa sembrava esserci qualche tensione.

I due infatti non avevano nascosto che avrebbero preferito Elisabetta Gregoraci come nuora, visto che tra lei e Pierpaolo sembrava essere sbocciato un feeling speciale all’interno del GF Vip. Alla cena “in famiglia” ha preso parte anche Ariadna Romero, ex fidanzata di Pierpaolo e madre del suo bambino, Leo. I due hanno mantenuto buoni rapporti ed entrambi hanno manifestato l’intenzione di continuare a frequentarsi come amici per il bene del loro figlio.

Anche Giulia Salemi sembra aver stretto un buon rapporto con l’ex fidanzata del suo attuale compagno, e infatti era presente alla piccola festa di compleanno che i due hanno organizzato insieme.

Giulia Salemi: la confessione sui genitori

Una volta uscita dalla casa del GF Vip Giulia Salemi aveva trovato il modo di conoscere i genitori di Pierpaolo e di stringere con loro un buon rapporto. Nonostante le critiche da loro ricevute all’interno del reality più spiato d’Italia, l’influencer italopersiana non si è mai espressa negativamente sui genitori di Pretelli.

“A me dispiace, perché quando avranno modo di conoscerla, si ricrederanno. Giulia è una ragazza molto genuina”, aveva dichiarato Pierpaolo, che più volte ha preso le difese della ragazza.

Giulia Salemi: le nozze

Per il momento Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno smentito l’ipotesi di convolare a nozze. I due si frequentano da circa 6 mesi e la loro storia è rapidamente diventata importante. L’influencer italopersiana – che oggi risiede a Milano – ha comunque espresso il desiderio di andare presto a convivere con il suo fidanzato.

“Ora lei è a Milano e io a Roma, c’è tanta voglia di vedersi, c’è attesa, desiderio. Per lavoro ci vediamo ogni settimana, quando ci accorgeremo di aver bisogno di più, faremo nuovi passi”, ha dichiarato Pretelli in merito all’idea di andare a convivere con la sua nuova fiamma, di cui sarebbe più innamorato che mai. La storia tra i due è destinata a durare? In tanti tra i fan sperano proprio di sì!