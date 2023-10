Pierpaolo Spollon, l'inaspettata rivelazione: "Ecco perché non l'ho mai detto"

Pierpaolo Spollon ha svelato per la prima volta perché non ha mai parlato apertamente della sua famiglia.

L’attore Pierpaolo Spollon è stato ospite a Da noi… a ruota libera, dove ha svelato perché non ha mai parlato apertamente dei suoi due figli.

Pierpaolo Spollon: la confessione sui figli

Pierpaolo Spollon ama mantenere il più totale riserbo sulla sua vita privata ma, a Da noi… a ruota libera, ha confessato di avere due figli a cui è legatissimo e, inoltre, ha parlato dei motivi per cui finora ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e non ne ha mai parlato apertamente.

“Sono papà di due piccoli di 2 e 4 anni. Il mio è un mondo meraviglioso, tendo a proteggere la sfera privata della mia vita. Per questo ringrazio i miei fan, che non hanno mai invaso questa mia parte personale. Anche se in molti ancora non ci credono”, ha dichiarato il volto di Doc – Nelle tue mani e di Blanca.

Pierpaolo Spollon mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata, e infatti non sono note molte notizie sulla nascita dei suoi due figli e su chi sia la sua compagna. L’attore ha sempre cercato di proteggere diligentemente la sua privacy, e al programma tv di Francesca Fialdini ha ammesso:

“Essere genitori è difficilissimo, soprattutto in questo periodo storico in cui le cose scorrono così velocemente”, e ancora: “Vivo continuamente in questa ansia. Le mie ansie hanno l’ansia”.