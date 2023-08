Il nome di Pierpaolo Spollon è finito in tendenza su Twitter per un motivo ben preciso: ha due figli e nessuno lo sapeva. Diventato famoso per diverse serie tv di successo, l’attore ha voluto tenere segreta la sua vita privata fino ad oggi. Come mai questa decisione?

Pierpaolo Spollon ha due figli: la notizia sconvolge i fan

Da L’allieva a Doc-Nelle tue mani, passando per Blanca e Che Dio ci aiuti: questi sono solo alcuni titoli che hanno visto in scena Pierpaolo Spollon. Considerato uno degli attori italiani più promettenti degli ultimi anni, è sempre stato molto riservato. Stupisce, però, che fino ad oggi sia riuscito a tenere segreti due figli. La notizia ha lasciato i fan di stucco.

Perché Pierpaolo non ha mai detto di avere due figli?

Intervistato da Repubblica, Pierpaolo Spollon ha parlato della prossima stagione, che lo vedrà parecchio impegnato sia in tv che a teatro. Tra i progetti a cui tiene di più c’è la tournée dello spettacolo teatrale Quello che provo dir non so. Scritto a quattro mani con Matteo Monforte, racconta di sé e del suo percorso di attore. E’ proprio grazie a questo spettacolo che è venuta fuori la notizia dei due figli. Perché non l’ha mai detto? Spollon ha candidamente ammesso:

“A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione“.

La discrezione ha vinto su tutto

Spollon non ha mai rivelato di avere due figli per semplice istinto di protezione. Ha sottolineato che se un giorno vorranno mostrarsi saranno loro a deciderlo. Il primogenito si chiama Orlando e ha quattro anni, mentre sul secondo non ci sono informazioni. Pierpaolo ha ammesso: