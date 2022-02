Doc – Nelle tue mani, Spollon: “Nel finale ci sarà un colpo di scena incredibile”

Riccardo Spollon, di Doc - Nelle tue mani, ha svelato un retroscena sul finale di stagione della serie.

Pierpaolo Spollon, che interpreta il medico Riccardo Bonvegna in Doc – Nelle tue mani, ha svelato un retroscena sul finale di stagione della famosa serie.

Pierpaolo Spollon: le anticipazioni su Doc – Nelle tue mani

Pierpaolo Spollon si è lasciato sfuggire un retroscena sul finale di stagione di Doc – Nelle tue mani, la serie tv con Luca Argentero e Matilde Gioli.

L’attore – che interpreta il medico Riccardo Bonvegna – ha svelato che ci sarà un inaspettato colpo di scena per quanto riguarda il suo personaggio:

“Nell’ultima puntata ci sarà un colpo di scena incredibile! Nessuno se lo immagina. Riguarda la dinamica della mia storia d’amore”, ha dichiarato Spollon, il cui personaggio nella nuova stagione della serie si è dimostrato un inaspettato rubacuori. Pur essendo legato ad Alba sembra infatti che non disegni le attenzioni di Carolina (figlia di Andrea e Agnese).

Beatrice Grannò: la confessione

Anche l’attrice che interpreta Carolina, Beatrice Grannò, ha svelato un retroscena sul suo personaggio all’interno della serie e a tal proposito ha detto: “Carolina è una ragazza molto tribolata con la voglia di salvarsi sempre da sola, non riesce mai a chiedere aiuto e si carica di mille responsabilità. Ha bisogno di fare una scelta sbagliata per sentirsi responsabile delle sue azioni.”

In tanti non vedono l’ora di sapere quale sarà il finale di Doc – Nelle tue mani, che è stata la prima serie in Italia a raccontare da vicino la pandemia da Coronavirus dal punto di vista di medici e personale sanitario.

“Oggi constatiamo che tutti hanno un parente, un amico stretto che ha fatto i conti con il virus o ci è passato personalmente, quindi aggiungere nuova angoscia ci sembrava crudele. Però non era neanche possibile ignorarlo. Il sottotitolo di questa serie è ‘Nelle tue mani’: in tanti mi scrivono dicendo ‘vorrei trovare un medico come Fanti, perché avere persone dedite all’ascolto è fondamentale in fasi delicate della nostra vita. Nelle nuove puntate vedremo come Fanti riuscirà a tenere assieme anche la sua squadra”, ha confessato Luca Argentero, protagonista della serie.