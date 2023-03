Pio e Amedeo stanno per tornare su Canale 5 con il loro show Felicissima Sera. Perché questa volta hanno aggiunto All Inclusive al titolo?

Pio e Amedeo: perché Felicissima Sera si chiama anche All Inclusive?

Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo, sta per tornare in onda. La nuova edizione, rispetto alla precedente, ha una piccola aggiunta sul titolo: All Inclusive. Perché i due comici pugliesi hanno fatto questa scelta? La motivazione ha a che fare con l’inclusione, ovviamente sotto forma di provocazione.

La spiegazione di Pio e Amedeo

Come riportato da Davide Maggio e TelePiù, Pio e Amedeo hanno deciso di aggiungere All Inclusive al titolo Felicissima Sera per intendere il “tutto incluso” delle minoranze. Ovviamente, si tratta di una provocazione. I due comici pugliesi hanno dichiarato:

“E’ uno spettacolo molto inclusivo. Per evitare critiche, questa volta ci siamo assicurati che tutte le minoranze fossero rappresentate. Per esempio, abbiamo anche un ballerino sovrappeso che non sa ballare, ma pazienza… E noi due forniamo la quota obbligatoria di meridionali. Insomma, scherziamo un po’ su questa mania del ‘rappresentare tutti’. Che poi non basterebbe dire che siamo tutti meravigliosamente diversi?”.

Felicissima Sera All Inclusive: gli ospiti della prima puntata

Nel corso delle prime tre puntate di Felicissima Sera All Inclusive, Pio e Amedeo accoglieranno diversi ospiti in studio. I primi nomi confermati sono: Michelle Hunziker, Elisa, Zucchero, Giovanna Civitillo, Gigi D’Alessio e Silvia Toffanin.