Una 12enne è stata violentata da un ragazzo di 20 anni che ha conosciuto su Instagram. Il fatto è accaduto a Pioltello.

Una ragazzina di 12 anni è stata violentata da un ragazzo di 20 anni che aveva conosciuto su Instagram. Il giovane l’aveva minacciata per non farle raccontare quanto accaduto. Il 20enne è stato fermato dai Carabinieri a Pioltello, con l’accusa di violenza sessuale aggravata e ora si trova nel carcere di San Vittore.

12enne violentata: fermato un 20enne

Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri nella notte del 4 maggio a Pioltello, comune dell’hinterland di Milano, dove risiede, con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Avrebbe violentato una bambina di 12 anni, minacciandola per convincerla a non raccontare nulla di quello che era successo. Il terribile fatto è avvenuto lo scorso 3 aprile.

Come ricostruito dai Carabinieri, anche grazie all’aiuto di una psicoterapeuta, la bambina sarebbe stata avvicinata da questo ragazzo di 20 anni, che aveva conosciuto su Instagram. Il ragazzo risiede nello stesso quartiere della bambina. A quanto sembra avrebbe convinto la 12enne a salire sul terrazzo di un condominio del quartiere, per poi violentarla.

12enne violentata: il 20enne ha tentato un secondo stupro

Nei giorni successivi a quella terribile violenza, il 20enne ha continuato a mandare messaggi alla 12enne, minacciandola per non farle raccontare quanto accaduto.

Dopo un po’ di tempo dalla prima violenza, il ragazzo avrebbe cercato di nuovo di trascinare la bambina sul terrazzo, afferrandola per un braccio. Fortunatamente la piccola è riuscita a sottrarsi alla sua presa e a sfuggire al suo aggressore. Le indagini su questo gravissimo episodio di violenza su una minorenne sono partite il 3 maggio, il giorno prima del fermo del 20enne. Una donna di 30 anni, residente a Pioltello, si è recata nella caserma dei carabinieri raccontando che la figlia le aveva confidato di essere stata violentata da quel ragazzo.

12enne violentata: il fermo del 20enne

In pochissime ore i Carabinieri sono riusciti a raccogliere degli indizi molto gravi di colpevolezza a carico del ragazzo di 20 anni, che è stato rintracciato nella sua abitazione ed è stato immediatamente portato in carcere a San Vittore. Nello stesso momento sono stati anche sequestrati i vestiti che il ragazzo indossava il giorno della presunta violenza sessuale. L’udienza di convalida del fermo è già stata effettuata, lo scorso 5 maggio. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento e ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 20enne. Dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata.