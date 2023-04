Pisa, aggressione fuori dall'ospedale psichiatrico: una donna è grave

Una psichiatra di 55 anni è in gravi condizioni dopo essere stata aggredita da un uomo fuori dall'ospedale

Una donna, psichiatra responsabile dell’unità di Salute mentale adulti e Spdc dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, è stata aggredita da un uomo all’esterno della clinica.

Pisa, uomo vestito di nero aggredisce una psichiatra: la 55enne è grave

L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio 21 Aprile quando la 55enne, appena uscita dall’ospedale è stata avvicinata e poi picchiata violentemente da un uomo vestito di nero. Il malvivente è fuggito subito dopo l’aggressione. Sul posto era presente anche un testimone che ha raccontato alle autorità di aver visto quanto successo, anche se non con grande chiarezza a causa della distanza. Si è trattato di una vera e propria imboscata: l’uomo ha aggredito la psichiatra prima a mani nude e poi usando un oggetto contundente.

Le indagini della polizia

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che hanno accompagnato la donna all’Ospedale Cinasello dove è ancora ricoverata in gravi condizioni. Nel frattempo, la polizia ha setacciato tutta l’area attorno alla clinica psichiatrica alla ricerca di nuovi indizi che potrebbero svelare qualcosa in più in merito all’identità dell’aggressore.