Pnrr: Sarracino (Pd), 'governo cerca nemici, oggi è Corte conti'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "C'è un elemento di profonda gravità nell'emendamento presentato dal Governo, che nei fatti esautora il Pnrr dal controllo della Corte dei Conti. Non è superficiale 'sgrammaticatura' è, invece, esplicita la volontà di colpire tutto ciò che viene avvertito o semplicemente percepito come un ostacolo per il governo e la sua maggioranza". Così il deputato e membro della Segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.

"Ancora una volta, chirurgicamente, viene individuato un nemico che non esiste, quando invece siamo dinanzi ad una oggettiva incapacità di fondo da parte loro rispetto ad una delle principali sfide del paese. Serve però che l'opinione pubblica colga questa gravità e vogliamo coinvolgere il Paese in questa azione di opposizione che eserciteremo a partire dal suo passaggio in Commissione".