Polemica a Treviso per la visita di bambini in un centro islamico

Polemica a Treviso per la visita di bambini in un centro islamico

Un episodio controverso

La recente visita di un gruppo di bambini dell’asilo parrocchiale Santa Maria delle Vittorie di Susegana, in provincia di Treviso, a un centro islamico ha sollevato un acceso dibattito. L’evento, avvenuto il 30 aprile, ha visto i piccoli accompagnati dalle loro maestre in una moschea, dove sono stati accolti dall’Imam.

La scuola ha condiviso sui social un resoconto dell’esperienza, descrivendo momenti di apprendimento e interazione con la cultura musulmana.

Le maestre hanno indossato il velo e i bambini si sono tolti le scarpe prima di entrare in una grande sala adornata da un tappeto rosso. L’Imam ha spiegato i cinque pilastri dell’Islam e ha invitato i bambini a provare a pregare, un momento che ha suscitato reazioni contrastanti.

Reazioni politiche e sociali

La pubblicazione delle foto che ritraggono i bambini inginocchiati ha scatenato l’indignazione di alcuni esponenti politici. Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Veneto, ha definito le immagini “gelide” e inopportune, mentre Giovanni Zorzi del PD ha sottolineato l’importanza del dialogo interreligioso, ma ha suggerito di optare per forme più laiche di educazione.

Questa polemica ha messo in luce le tensioni esistenti attorno all’educazione interreligiosa nelle scuole italiane, in particolare in un contesto come quello veneto, dove le tradizioni cattoliche sono fortemente radicate. L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha avviato un’indagine per verificare se siano state rispettate le normative sulla parità scolastica, evidenziando la necessità di un progetto educativo condiviso con le famiglie.

Il dibattito sull’educazione interreligiosa

La questione dell’educazione interreligiosa nelle scuole è un tema delicato e complesso. Da un lato, c’è la necessità di promuovere il rispetto e la comprensione tra diverse culture e religioni; dall’altro, ci sono preoccupazioni riguardo all’adeguatezza di tali esperienze per i bambini, specialmente in contesti dove la religione cattolica è predominante.

Le scuole paritarie, come quella coinvolta nella controversia, hanno la libertà di definire il proprio progetto educativo, ma devono anche confrontarsi con le aspettative delle famiglie e della comunità. La sfida consiste nel trovare un equilibrio tra l’insegnamento del rispetto per le diverse fedi e la salvaguardia delle tradizioni culturali locali.