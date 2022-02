Matteo Salvini è intervenuto sulla polemica esplosa alla vigilia di Sanremo che ha coinvolto Ornella Muti e la legalizzazione della cannabis.

La polemica esplosa alla vigilia del Festival di Sanremo che ha coinvolto Ornella Muti e la sua battaglia a sostegno dell’uso terapeutico della cannabis si è rapidamente trasformata in un caso politico. La vicenda, infatti, è stata commentata dal leader della Lega, Matteo Salvini.

Polemica su Ornella Muti e cannabis a Sanremo 2022, Salvini: “La droga è morte e va combattuta”

La 72esima edizione del Festival di Sanremo andrà in onda con il suo primo appuntamento nella serata di martedì 1° febbraio. In occasione del debutto della kermesse musicale, ad affiancare il conduttore Amadeus, sarà presente Ornella Muti, madrina della prima serata.

A poche ore dall’inizio del festival, tuttavia, proprio l’attrice si è trovata al centro di un’aspra polemica a causa della sua battaglia a sostegno dell’uso terapeutico della cannabis: la polemica si è velocemente tramutata in un caso politico, riaccendendo le discussioni e i dibattiti tra gli esponenti dei partiti.

In merito alla vicenda, tra i tanti che hanno espresso la propria opinione, è intervenuto anche il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha postato un messaggio sui suoi canali social, corredandolo con un articolo incentrato sulla questione.

Nello specifico, Salvini ha definito la sua posizione, asserendo: “La droga è morte e sempre e comunque la combatterò. Onore ai ragazzi e alle ragazze che, a San Patrignano e in tutta Italia, lottano per la vita e per la libertà dalle dipendenze”.

Mollicone (Fdi), la proposta di sottoporre tutti i conduttori e gli artisti di Sanremo 2022 a esame tossicologico

Al momento, il tema della legalizzazione della cannabis è ancora un tabù, soprattutto per la televisione pubblica.

Per questo motivo, la vicenda ha attirato sia l’attenzione dei vertici della Rai che del mondo politico italiano.

Contattato da AdnKronos, ad esempio, il deputato di Fratelli d’Italia e commissario di Vigilanza Rai, Federico Mollicone, ha proposto di sottoporre tutti gli artisti che parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo a un esame tossicologico in modo tale da scongiurare il rischio che possano trapelare messaggi fuorvianti circa la delicata tematica.

A questo proposito, il deputato di FdI ha dichiarato: “Depositerò oggi stesso un quesito in commissione in Vigilanza Raiper garantire che sul palco dell’Ariston vengano evitate forme di product placement da parte di Ornella Muti e il lancio di messaggi impropri che possano riguardare la cannabis e l’uso di sostanze stupefacenti che possano fuorviare il pubblico e per chiedere alla Rai se, a tal fine, non ritengano necessario sottoporre all’esame tossicologico i conduttori e gli artisti che si esibiranno”.

Ornella Muti in conferenza stampa a Sanremo 2022: “Pensano che io giri per il backstage distribuendo canne”

Il tema della legalizzazione della cannabis e del suo utilizzo per scopo terapeutico è stato affrontato anche da Ornella Muti in occasione della prima conferenza stampa organizzata per Sanremo 2022. In questo contesto, l’attrice ha spiegato alla stampa: “Mi spiace questa polemica, pensano che io giri per il backstage distribuendo canne. Questo mi dà molto dolore. Io mi riferisco alla cannabis terapeutica, non all’abuso di sostanze e non spingo assolutamente l’aspetto ludico”.

Ornella Muti, inoltre, ha rivelato che la scelta di lottare in favore dell’uso terapeutico della cannabis è scaturita dalla malattia della madre, morta a causa del cancro.

Ricordando i drammatici momenti vissuti durante la malattia, l’attrice ha dichiarato: “Ha sofferto molto prima di morire. Le era stata prescritta e non sono riuscita a dargliela. L’ho dovuta riempire di farmaci che alterano la coscienzae l’ho dovuta salutare senza nemmeno dirle ciao”.