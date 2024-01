Polemiche sui social per la stretta di mano tra Guterres e Lavrov

Il gesto di Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, che ha stretto la mano al ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov al Palazzo di Vetro a New York, ha scatenato una bufera di critiche e polemiche sui social media.

La fotografia del momento in cui Guterres accoglie Lavrov con una stretta di mano ha suscitato reazioni contrastanti online, con molti utenti che hanno espresso disapprovazione per il gesto considerato controverso.

Reazioni negative

Tra i commenti più duri, il gran maestro di scacchi Garry Kasparov ha definito il gesto “il peggio di ciò che non va nelle Nazioni Unite e in tante altre istituzioni internazionali”. Anche il politico ucraino Anton Gerashchenko ha criticato aspramente il rappresentante dell’Onu, definendo la Russia uno “stato terrorista assassino”.

Reazioni sarcastiche

Alcuni utenti hanno giocato con le parole per esprimere il loro dissenso, come il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Lansbergis, che ha usato il gioco di parole “UNbelievable” (incredibile) per descrivere lo scatto. Questo sarcasmo rifletteva il loro stupore per la situazione.

Fotomontaggi provocatori

La situazione è stata amplificata da fotomontaggi provocatori che hanno visto la stretta di mano tra Guterres e Lavrov inserita in contesti controversi, come le macerie dei bombardamenti russi in Ucraina. Queste immagini hanno alimentato ulteriormente la critica e l’indignazione online.