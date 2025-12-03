Polemiche su "Più Libri Più Liberi": L'Editore Controverso Scatenano Dibattiti

La rassegna Più libri più liberi, dedicata alla piccola e media editoria, si svolge a Roma fino all’Immacolata, attirando l’attenzione di 604 espositori da tutta Italia. Tuttavia, la manifestazione ha recentemente guadagnato notorietà a causa di un acceso dibattito che coinvolge una casa editrice il cui catalogo è accusato di esaltare figure e ideologie legate al neofascismo.

La controversia è iniziata con una lettera aperta firmata da 89 personalità del mondo della cultura, tra cui scrittori, intellettuali e artisti, che hanno espresso sorpresa e indignazione per la presenza di Passaggio al Bosco nella fiera, una casa editrice che pubblica libri ritenuti apologetici nei confronti di ideologie estremiste.

La lettera aperta e le reazioni

Il documento, indirizzato allAssociazione Italiana Editori (AIE), solleva interrogativi sull’opportunità di includere nella rassegna un editore il cui catalogo è caratterizzato da opere che celebrano il pensiero identitario. Tra i firmatari figurano nomi noti come Alessandro Barbero e Zerocalcare, i quali hanno annunciato la loro intenzione di non partecipare all’evento in segno di protesta.

Contenuti controversi e richieste di esclusione

I firmatari della lettera hanno messo in luce come la casa editrice in questione promuova testi che glorificano figure storiche legate al nazifascismo. Tra i titoli citati si trovano opere di Léon Degrelle, fondatore di una divisione delle Waffen SS, il cui lavoro è descritto come un “contributo impareggiabile” per la formazione di un’élite militante. Questa situazione ha sollevato dubbi sulla compatibilità di tali contenuti con i valori democratici che la fiera dovrebbe rappresentare.

La risposta dell’Associazione Italiana Editori

In seguito all’appello degli intellettuali, il presidente dell’AIE, Innocenzo Cipolletta, ha dichiarato che la manifestazione è concepita come uno spazio inclusivo per tutti gli editori, indipendentemente dalla loro linea politica. Cipolletta ha evidenziato l’importanza della libertà di edizione e del diritto d’autore, affermando che la censura non trova spazio in questo contesto.

Impegno per i valori della Costituzione

Il presidente ha chiarito che ogni editore presente alla fiera ha sottoscritto un contratto che impegna a rispettare i valori espressi nella Costituzione Italiana e nelle normative europee in materia di diritti umani. La presenza di Passaggio al Bosco è stata giustificata dal fatto che l’editore ha rispettato tali requisiti, alimentando così un dibattito su cosa significhi realmente libertà di espressione.

Le implicazioni di questa controversia

La questione solleva interrogativi cruciali riguardo al confine tra libertà di espressione e censura. Mentre alcuni considerano l’inclusione di Passaggio al Bosco un rischio per la reputazione della fiera, altri sostengono che escludere un editore sulla base delle sue posizioni ideologiche potrebbe rappresentare una forma di censura.

In quest’ottica, l’AIE ha proposto di creare spazi di discussione all’interno della fiera per affrontare questi temi in modo aperto. L’iniziativa mira a promuovere un dialogo costruttivo che consenta di esplorare le diverse opinioni e ideologie, senza compromettere i valori fondamentali di libertà e democrazia.

Il futuro incerto per l’editoria

La controversia su Più libri più liberi evidenzia le sfide che l’editoria contemporanea deve affrontare. Mantenere un equilibrio tra libertà di espressione e rispetto per i valori democratici risulta fondamentale in un contesto in cui le ideologie estreme possono facilmente infiltrarsi nella cultura. La fiera si trova così a un bivio, dove ogni decisione avrà ripercussioni significative per il futuro dell’editoria in Italia.