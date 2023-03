Polemiche sul karaoke di Salvini e Meloni che diventa un "caso politico"

Polemiche sul karaoke di Matteo Salvini e Giorgia Meloni per il compleanno del ministro, karaoke che diventa un “caso politico”. Sull’opportunità di festa ed esibizione soprattutto dem e M5s hanno fatto sentire la loro voce in ordine a quella esibizione sulle note de “La canzone di Marinella”, durante la festa del cinquantesimo compleanno del segretario leghista. Le immagini diffuse da Ncola Porro sono diventate spunto per ragionare su una vicenda che ha superato la “normalità” ed ha fatto il nido nel clima per le proteste scoppiate durante e dopo il consiglio dei ministri di qualche giorno fa a Cutro.

Polemiche sul karaoke di Salvini e Meloni

Il Pd si è fatto sentire con forza e la capogruppo uscente dem alla Camera, Debora Serracchiani ha usato un verso di Eugenio Montale per prendere le distanze da Meloni e Salvini: “Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”. Simona Malpezzi sua omologa al Senato, ha scritto su Twitter: “Non hanno reso omaggio ai morti di Cutro, hanno messo in piedi una patetica messinscena, cambiato gli impegni istituzionali per andare a cantare alla festa di Salvini. Disumanità, cinismo, improvvisazione e spregiudicatezza”.

Serracchiani, Malpezzi, Gribaudo e Bonelli

Chiara Gribaudo era al corteo di Cutro e ha detto: “Qui non c’è nessun karaoke, nessuna voglia di festeggiare. Solo dolore, rabbia ma anche la convinzione che un Paese migliore e solidale esiste”. Poi Angelo Bonelli: “Non hanno trovato il tempo, perché non hanno voluto, per incontrare i famigliari delle vittime e dei dispersi del naufragio che sono disperati, ma il tempo lo hanno trovato per festeggiare e cantare con tanto di video pubblici. Ancora una volta mi vergogno per loro perché dimostrano di non sapere cosa vuol dire avere un comportamento sobrio quando il Paese vive un lutto così profondo“.