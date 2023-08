Non è un mistero che a Vasco Rossi piaccia la “Vita spericolata”, come raccontava in uno dei suoi più celebri capolavori. Ma l’aver giocato con una medusa “può essere pericoloso”. Parola di esperto, che non gliele manda a dire.

Vasco Rossi gioca con una medusa “esombrella”

Il video virale del Blasco che gioca con la medusa, sulle note di “Una splendida giornata”, pubblicato durante le sue vacanze in Puglia, a Castellaneta Marina, è stato oggetto di dure critiche. Ma qui, forse, sta tutta l’ingenuità di un poeta e cantautore che ha fatto del brivido e della libertà, la sua ragione di vita, sempre in “equilibrio sopra la follia”.

Essere personaggi pubblici e liberi a volte ha un prezzo, ma richiede anche delle assunzioni di responsabilità, poiché spesso il pubblico segue ingenuamente gli esempi dei “miti”, anche rischiando la vita. E infatti, oltre ai “mi piace” su TikTok, il video di Vasco Rossi che gioca con la medusa ha suscitato l’indignazione di un esperto marino.

Le critiche degli esperti su Vasco Rossi che gioca con la medusa

Vasco Rossi si è messo a “palleggiare una medusa”, come ha scritto egli stesso a corredo del video. Secondo molti esperti, l’esemplare accarezzato non è urticante e fa parte del genere “esombrella”. Tuttavia, in Puglia si possono avvistare anche esemplari velenosi, in grado di provocare shock anafilattici, o che comunque richiedono cure immediate. Inoltre, gli animali possono subire danni biologici non indifferenti, perciò andrebbero lasciati in libertà, e non esibiti per attirare l’attenzione.

Ad Alberto Luca Recchi, esploratore e fotografo marino, volto che appare di frequente a RaiNews, una medusa gli ha persino salvato la vita durante una immersione marina alle Bahamas. Quella medusa è diventata il suo unico pasto dopo 7 ore di naufragio.

“Qualcuno potrebbe ‘palleggiare’ con la medusa sbagliata”

Oggi, l’esperto Recchi si rivolge a Vasco Rossi così: