Polignano a mare: sequestrato mezzo quintale di pesce per scarsa igiene in ristorante

Raccapricciante blitz in Puglia, dove a Polignano a mare viene sequestrato mezzo quintale di pesce per scarsa igiene in un ristorante etnico.

Prodotti non tracciati, igiene carente e assenza delle previste procedure Haccp in un locale della città che è stato chiuso dai militari della Guardia Costiera. Militari che hanno sequestrato oltre mezzo quintale di pesce fresco e congelato, comminando una sanzione di 4.500 euro.

Ad operare gli Ispettori Pesca della Guardia Costiera di Monopoli coordinati dal 6° Centro di Controllo Area Pesca congiuntamente agli Ispettori del Servizio Igiene Alimenti di origine animale della Asl Bari Sud.

I team di controllo sono intervenuti questa mattina “presso un ristorante etnico di Polignano a Mare per controlli. I militari hanno accertato una serie di violazioni da parte del gestore dell’attività commerciale che sono state immediatamente contestate”.

Nessun sistema di tracciabilità degli alimenti

In particolare, si sono rilevate scarse condizioni igienico sanitarie, “il mancato rispetto di tutte le procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP e l’assenza di un sistema di tracciabilità dei prodotti alimentari detenuti ai fini della vendita”.

Sulla scorta di quelle gravi carenze si è proceduto con il sequestro amministrativo di oltre mezzo quintale di “prodotti alimentari di vario tipo (per la maggior parte ittico) fresco e congelato e detenuto in confezioni artigianali prive di qualunque indicazione utile ai fini della rintracciabilità dello stesso”.