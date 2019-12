Nella fretta di fare la domanda a Matteo Salvini, Lucia Annunziata ha compiuto una gaffe che non è passata inosservata.

E’ già diventata virale la gaffe compiuta dalla giornalista Lucia Annunziata, padrona di casa di Mezz’ora in più, mentre stava intervistando Matteo Salvini. In molti se ne sono accorti durante la puntata ma è stato lo stesso ex ministro a condividerla sui suoi profili social qualche ora dopo facendola anche entrare in tendenza Twitter.

La gaffe di Lucia Annunziata con Salvini

Al termine dell’intervista al leader della Lega, la Annunziata si è spostata dal piano politico a quello personale, facendogli delle domande relative al suo presunto nuovo look. Da quanto è iniziata la campagna in Emilia-Romagna, a Salvini è stato infatti più volte detto di avere un outfit più vicino alla sinistra che alla destra, essendo stato immortalato con Clarks, maglioncini o dolcevita. I più gli hanno quindi chiesto se si trattasse di una strategia politica, quesito a cui lui ha sempre risposto negando con ironia.

La stessa giornalista di Rai3 ha ricordato i numerosi articoli che sono stati scritti sul suo abbigliamento e sul suo “nuovo maglioncino a collo alto“, chiedendogli perché avesse iniziato ad indossarlo.

Peccato che nel ripetere il sintagma abbia fuso le parole “maglioncino” e “collo” pronunciando una parola che ha fatto sorridere lei stessa, ovvero “coglioncino“. Accortasi del lapsus, si è immediatamente corretta davanti ad un Salvini, in collegamento, che invece è riuscito a rimanere impassibile.

Dopo qualche ora è stato lui stesso a condividere un video effettuato dai suoi collaboratori che lo riprendevano durante l’intervista. Impossibile non notare che sono scoppiati a ridere di fronte alla gaffe. Nella descrizione del suo post, il leader della Lega ha spiegato di essersene accorto ma di aver cercato di trattenere le risate, ammettendo comunque che sono cose che possono capitare. “Comunque orgoglioso del mio…maglioncino“, ha concluso.